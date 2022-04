Fuego amigo en el FdT: “Nadie lo votó a Guzmán”

Durante ese acto, del que participó Larroque y el ministros de Desarrollo Social nacional, Juan Zabaleta, se presentó este programa que consistirá en la entrega de un módulo alimentario por mes a través de los establecimientos educativos incluidos en el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

MESA Bonaerense alcanzará a más de 2 millones de familias de niños, niñas y adolescentes que asisten a los 11 mil comedores escolares bonaerenses, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los sectores en condiciones de vulnerabilidad social. Por otro lado, Larroque se refirió a la situación interna del Frente de Todos y, en ese marco, consideró que "no hay que tenerle miedo a la discusión".

"Estamos en el Gobierno para resolver los problemas, yo no hago política para buscar excusas. Cuando uno se propone tener un rol o aspira a cierto protagonismo, va de suyo que tiene que tratar de hablar con claridad y tener un relato que clarifique qué es lo que está ocurriendo, y a veces eso no pasa y es cuando nuestra gente entra en desazón y entra en apatía", sostuvo. En esa línea, dijo que "la unidad no puede ser una trampa" y agregó: "La unidad del Frente no puede ser una emboscada al sector que representa Cristina (Fernández de Kirchner), si el sector que la expresa que en mi mirada es mayoritario, si la condición del frente de la unidad es que ese sector no puede expresar su mirada de la realidad estamos en problemas".

Por eso, sostuvo que "es central este 2022 aliviar la situación a la gente", pero advirtió: "Desde ya tenemos que analizar la coyuntura electoral reciente y con la prudencia del caso, ver qué va ir ocurriendo hacia delante". Al ser consultado sobre el rol del el ministro de Economía, Martín Guzmán, Larroque opinó: "Hay gente que vino sin nada y le quiere imponer a todos los que venimos de una larga pelea. Yo no lo conocía a Guzmán, el 27 de octubre de 2019 no sabía de dónde venía, creo que nadie lo votó a Guzmán, si en 2021 hubo un veredicto sobre la política y el desarrollo". "Podemos seguir haciéndonos los tontos, para que nadie se enoje, podemos seguir fingiendo demencia pero sepamos que está la gente en el medio y hay un proyecto político", aseveró Larroque.