Fuego amigo en Juntos por tráfico de drogas en Bs. As.

El exdirigente porteño había publicado un video en el que explica, de manera didáctica, cómo es el tráfico de droga entre La Matanza y Ezeiza. “Hay que terminar con esto. Hay que enfrentar a los delincuentes. Este es el Río Matanza. Esa soga que está ahí, esa caja de telgopor… allá está Ezeiza. Por ahí vienen los que trafican, ponen la droga allí y la cruzan para este lado”, expresa Santilli en un video publicado en la red TikTok.

La respuesta no tardó en llegar. Y De la Torre fue la hueso: “Sólo una persona con un profundo desconocimiento del Conurbano puede creer que los narcos necesitan pasar la droga con ‘una soga y una cajita’ por un zanjón. Seamos serios, los problemas de quienes vivimos y queremos a la Provincia no se solucionan con estas payasadas”.

En su mensaje, el senador deja claro que el salto de CABA a Buenos Aires de Santilli no cayó bien en un sector de Juntos. Y agregó: “El narcotráfico se está transformando en una cuestión estructural y profunda que merece seriedad, respeto y capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio. Por otro lado Diego, los límites de los municipios en PBA no son importantes porque no cambian la jurisdicción. ¿Quedó claro o te hago un dibujito?”.