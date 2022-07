Fuerte cruce entre Tevez y el “Chapa” Retegui

Tevez cargó con el que iba a ser su ayudante de campo en Rosario Central de quien dijo que “faltó a su palabra” y que no lo llamó para comunicarle su decisión de no sumarse al “Canalla”. “Fue desprolijo. Prefirió más seguir un compromiso político que su sueño, no solamente faltó a su palabra conmigo, también con mis hermanos y mi familia. Fue lo que más me dolió. Antes de la conferencia hablé con él, siempre tuvimos a Central en la mira. Me dijo vamos y agarramos “, señaló a TyC Sports. Y continuó: “El miércoles salió a hablar sin venir a decírmelo a la cara. El fútbol no es para los cagones, es para los que pongan el pecho y vayan al frente”.