Gabriel Rubinstein: “Se necesitan u$s20.000 M de reservas netas para unificar el tipo de cambio y levantar el cepo”

El tipo de cambio actual fue uno de los principales puntos que mencionó Rubinstein. Por un lado, señaló su disconformidad con el cepo, aunque admitió que es una medida que no pueden eliminar actualmente. “Un tipo de cambio único podría mejorar las cuentas fiscales, sin embargo, para lograrlo la situación fiscal debe ser fuerte y se necesitan u$s20.000 millones de reservas netas en el Banco Central para poder lidiar con el mercado y que las malas noticias externas no te sacudan, por lo que liberar el cepo actualmente conlleva altos riesgos”, señaló el economista. En la misma línea, Rubinstein consideró que hasta que la brecha cambiaria no sea menor al 30% es altamente disruptiva. Asimismo, afirmó que en el Presupuesto está prevista una devaluación gradual, aunque advirtió sobre la manera. Señaló que para devaluar más rápido “se necesitan precondiciones ya que, si sale mal, ocurre un Rodrigazo”. Y agregó: “Una condición clave es consolidar un superávit primario, dado que el déficit le pone constantemente nafta a la inflación”. En adición, resaltó que el déficit fiscal continúa financiándose monetariamente. “Por más que se anulen los adelantos transitorios, cada vez que se emite un bono y éste es tomado por un banco, que son los grandes demandantes de la deuda del Tesoro, libera Leliq para comprar el bono, es decir, impacta negativamente al igual que los adelantos transitorios. De esta manera, el déficit no deja de financiarse monetariamente”. En cuanto a la inflación, Rubinstein defendió el acuerdo de precios que impulsó el Gobierno. “Estamos experimentando la baja persistente de la demanda de dinero, lo que se refleja en la base monetaria que, al caer, en términos macroeconómicos, significa aumentar el déficit para cubrir los desequilibrios monetarios. De esta manera, estamos en un círculo vicioso, por lo que la política de Precios Justos con el objetivo de bajar la inflación hacia el 4% mensual tiene sentido porque termina siendo un número más acorde con un equilibrio macroeconómico actual. Obviamente que ese nivel de inflación no nos conforma, pero el objetivo es estabilizar la demanda de dinero para luego poder avanzar con otras medidas”, concluyó Rubinstein.

