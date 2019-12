Gaich no fue a la práctica de la Selección y encendió las alarmas en el cuerpo técnico El goleador de San Lorenzo no fue al primer entrenamiento del Sub 23 y preocupó al entrenador Fernando Batista. Marcelo Tinelli, presidente del club de Boedo, había pedido que no fueran ni él ni Marcelo Herrera al Preolímpico.