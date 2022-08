Gallardo convocó a audiencia Nación-Ciudad, pero Larreta lo recusó y amenaza con no asistir

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, formuló en la tarde de ayer una recusación contra el juez Gallardo pero no será evaluada hasta hoy a las 9, dado que el planteo ingresó por vía remota cerca de las 18, fuera del horario judicial, se informó desde tribunales. Fuentes judiciales aseguraron que la recusación planteada por el gobierno porteño no tendrá efectos sobre la audiencia convocada por lo que desde el juzgado se esperaba la asistencia del ministro de Seguridad porteño. El escenario está abierto y la Ciudad apunta a no respetar la decisión del magistrado. Pero por otra parte, tampoco es segura la concurrencia de Nación. Anoche, el ministro Fernández relativizó la convocatoria en declaraciones radiales. “No se si voy a ir a la reunión que convocó el juez Gallardo. Nosotros ya tomamos la decisión y ampliamos la custodia de la vicepresidenta”, aseguró.