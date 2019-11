Gallardo sobre la final de la Libertadores: "Somos candidatos"

"Somos candidatos, nos creemos candidatos, porque tenemos las mismas posibilidades que Flamengo. Estos jugadores son los últimos campeones y si ellos son mejores que nosotros lo deberán demostrar en el campo de juego", manifestó Gallardo en la conferencia de prensa que brindó en el estadio Monumental de Lima.

Gallardo, quien confirmó la formación con el equipo que repitió en los últimos partidos, señaló que están "preparados" para el choque ante el poderoso Flamengo que acumula 38 años sin ganar la Copa Libertadores.

"Llegar a la final tiene un mérito enorme. Es un privilegio estar acá en menos de un año con una final tan conmovedora como la que ganamos contra Boca el año pasado. Tener la chance de estar otra vez acá es sentirse orgulloso con estos jugadores. Estamos de buena manera, preparados para jugarlo", indicó Gallardo.

En la comparación con la final ganada en Madrid ante Boca Juniors, Gallardo señaló que aquello fue "imborrable para los hinchas y la historia misma de la Copa Libertadores" y ahora le otorga "un valor enorme" a esta nueva definición.

"No vivimos de la historia, quedará para toda la vida, pero nos pusimos como objetivo ser competitivos. A esta final la pongo en el lugar que se merece; no es fácil repetir una final con equipos tan importantes", señaló el Muñeco vestido con ropa de entrenamiento, distendido y bien predispuesto para las preguntas de los periodistas en la sala de prensa.

Ante la consulta del favoritismo de Flamengo en la final, alentado por los hinchas del "Mengao", Gallardo valoró el respeto del plantel que dirige Jorge Jesus.

"Imagino que están ilusionados los hinchas porque vienen jugando bien, pero los jugadores de Flamengo transmitieron respeto, le damos valor a eso, no a los hinchas. El mismo respeto que mostramos hacia su equipo", señaló Gallardo.

Para el Muñeco, tanto River como Flamengo llegan "en buenas condiciones" al desenlace de la Copa Libertadores.

"Los dos tenemos chances, somos buenos equipos y espero que salga un buen espectáculo. Después juegan varios condimentos. Lo emocional está presente y el que pueda soportar eso tendrá más chances para ganar", indicó el ex volante del seleccionado argentino de fútbol.

Gallardo también dedicó un párrafo a los hinchas de River cuya mayoría continúa en viaje para asistir a la final contra Flamengo.

"Sinceramente es algo que no deja de sorprendernos: la pasión del hincha. Hace esfuerzos, soporta los cambios en su economía, su tiempo y su trabajo; supera cualquier cosa. Sabemos de su esfuerzo y estamos identificados con ellos. Por eso cada vez que salimos a la cancha saben que jugamos por ellos. Los jugadores siempre dejaron la piel y el hincha hace el esfuerzo, atraviesan el desierto porque este equipo los representa", indicó Gallardo.

Por último, el "Muñeco" hizo mención a su regreso al banco de los suplentes para dirigir a su equipo en una final a raíz de la suspensión que sufrió ante Boca el año pasado por disposición de Conmebol.

"He tenido en esos momentos un poco de impotencia al no estar en el vestuario o en el campo de juego. Mañana voy a disfrutar y acompañarlos de cerca. Nunca me sentí lejos, he tratado de estar cerca", apuntó Gallardo.

River y Flamengo se enfrentarán mañana en el Monumental de Lima, Perú, desde las 17, hora argentina, por la final única de la Copa Libertadores.