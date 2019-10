Gana en versatilidad

3| El interior repite la idea de una actualización leve. Se percibe en detalles de diseño en las butacas (tapizado en combinación de cuerina y tela) y pequeños retoques estéticos. Bajo el concepto I-Cockpit, que define la zona dominada por el conductor, con un puesto de conducción más elevado para una mejor visibilidad del tablero. La butaca se ajusta en altura que, con el reglaje en altura y profundidad de la columna de dirección, permiten una posición de manejo adaptable al gusto del conductor. Volante de tamaño chico y buen grip. La habitabilidad es buena (más en la parte delantera que las traseras) y, gracias al amplio techo de vidrio, es muy luminoso. Mantiene la pantalla táctil de 7 pulgadas con cámara de retroceso. Los respaldos de los asientos traseros se pueden replegar en su totalidad, ofreciendo mayor capacidad de carga. De todas maneras, el baúl cuenta ya con una capacidad de 402 litros.

4| En materia mecánica no hay cambios. Esta versión Sport está equipada con el motor naftero turbo THP 1-6 de 165 CV y 240 Nm de torque, asociado a una caja manual de seis velocidades. Desde noviembre sumará una versión con caja automática.

5| Es un SUV que, por su tamaño compacto, se siente muy cómodo en ciudad. La buena aceleración (menos de 9 segundos para llegar a los 100 km/h) lo hace un vehículo muy ágil. Los frenos brindan una respuesta que da seguridad al conductor. La dirección asistida electrónicamente es precisa y permite maniobrar con facilidad en espacios reducidos, gracias al buen radio de giro que caracteriza a la marca. La suspensión bien equilibrada otorga un excelente confort de marcha urbano.

6| La ruta es también un ambiente amigable para 2008. La potencia del motor permite recuperaciones destacables en maniobras de sobrepaso. En quinta entrega toda su potencia y justifica la denominación Sport de esta versión. La sexta ofrece un andar bien relajado y a bajas revoluciones, lo que favorece un consumo promedio que apenas supera los 7 l/100 km (en ciudad, es algo gastador).El andar es acorde con la tradición de la marca: silencioso y confortable. La suspensión se endurece en estas condiciones, lo que brinda estabilidad y seguridad.

7| Pero, por tratarse de un SUV con pretensiones, cuenta con el sistema Grip Control que permite seleccionar entre cinco modos de conducción para aventurarse a terrenos más difíciles: Auto, Nieve, Barro, Arena y ESP off. Esto otorga un plus cuando se sale del asfalto para encarar superficies más desafiantes, aunque con la precaución de tener en cuenta que no es un todoterreno extremo.

8| En confort, no cuenta con GPS, pero puede conectar el navegador deseado a través de Apple Car Play o Android Auto. Todo concentrado en el sistema multimedia All-in-OneOfrece puerto USB.

9| La dotación de seguridad de esta versión incluye seis airbags, ABS, asistente de arranque en pendiente, anclajes Isofix, sensores traseros de estacionamientos, ESP, entre otros.

10| El 2008 Sport cuesta $1.407.900 y ofrece tres años de garantía o 100.000 km.