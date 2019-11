Ganarle a la inflación, la propuesta de Itaú para atraer nuevos clientes

En ese camino está el Banco Itaú, que continúa con su estrategia de ofrecer soluciones que faciliten la vida de las personas sin dejar de lado el contexto actual. Así nace “Traé tu sueldo y ganale a la inflación”, un programa que “propone a quienes acrediten por primera vez su sueldo entre el 28 de octubre y el 31 de marzo de 2020, recibir la devolución de la inflación del mes anterior sobre su saldo promedio durante un año. De este modo, la remuneración mensual siempre estará actualizada”, afirma Alejandro Tschudy, gerente de la Banca Comercial de Itaú Argentina.

“Con esta campaña estimamos traer más de 5 mil nuevos clientes, con una devolución de más de $20 millones por Inflación. La oferta está disponible tanto por los canales digitales como en las sucursales...”, destaca Tschudy. Además, se suman beneficios como un 15% de descuento en combustible los días lunes, 50% en peluquerías los martes, 25% en supermercados los miércoles y 20% en espectáculos los jueves.

Periodista: ¿Cómo nace la propuesta?

Alejandro Tschudy: En Itaú siempre nos preguntamos qué buscan nuestros clientes y confirmamos a través de análisis y estudios de mercado, que en cualquier charla siempre terminamos hablando de inflación. Se trata de una propuesta disruptiva, que ofrece un diferencial que es devolver la inflación del mes anterior. Intentamos ponernos en los zapatos del cliente. Estamos todo el tiempo empatizando y viendo qué necesita. El contexto no es fácil pero no todos se animan a hablar de inflación, porque es un tema muy sensible.

P.: ¿Hay otras propuestas similares en el mercado?

A. T.: No. Es la única propuesta que se ocupa del problema de la inflación.

P.: ¿La estrategia de “Traé tu sueldo y ganale a la inflación”, es captar nuevos clientes?

A. T.: Así es. También queremos posicionarnos como un banco atractivo y conveniente para las personas que acrediten su sueldo con nosotros. Continuar con nuestra propuesta digital que es donde más hemos invertido.

P.: Hay cambios significativos en el comportamiento y en las expectativas de los consumidores. ¿De qué manera atiende el banco esta tendencia?

A. T.: Todo lo que es consumo desde el punto de vista de producto financiero, la gente ya no quiere ir a una sucursal. Quiere hacer todas sus operaciones de manera digital o desde home banking. Ponemos el foco en mejorar permanentemente esos canales. Estamos enfocados al ciento por ciento en modelos de atención al cliente. El banco cambió todo el parque de cajeros automáticos y ATM para mejorar la experiencia del usuario.

P.: ¿Qué porcentaje de las operaciones se hacen de manera digital actualmente?

A. T.: El 70% de los clientes ya operan por canales digitales.

P.: ¿El cambio de gobierno modifica los planes del banco en el mediano plazo?

A. T.: No. Vamos a continuar trabajando para nuestros clientes más allá del contexto y el gobierno de turno. Somos una empresa de servicios y vamos a seguir en el mismo camino que venimos transitando los últimos años.

P.: ¿Las fintechs son una amenaza para los bancos?

A. T.: No. Las fintechs son un jugador más del mercado. Trabajamos codo a codo con ellos, colaborativamente. La idea es potenciarnos, no competir. Siempre tuvimos esa apertura.