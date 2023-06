Gareca explicó su salida de Vélez

“Entiendo que Vélez está por sobre todo. Como tocaron momentos largos, hoy toca un ciclo corto. Los resultados nos permiten una determinada continuidad...”, señaló el Tigre en conferencia de prensa, luego de expresar su decisión de irse al director deportivo del club, Christian Bassedas. Y agregó: “Entendí que era un momento propicio para salir. Vélez está por encima de todo. Independientemente del afecto y el cariño, los resultados son los que determinan la continuidad. Es una resolución mía. Nos contrataron para mejorar al equipo y no lo pudimos hacer”. “Estamos hablando de un club especial para mí. No soy de irme, en general, porque soy de respetar el contrato, pero entendimos que este era el mejor momento. Creemos que Vélez tiene todas las posibilidades de ir mejorando. Los dirigentes intentaron convencerme para que me quede, pero eso no sucedió”, finalizó.