Garro: "Que Saintout se esconda no le hace bien a la vida democrática"

Julio Garro: Como vecino me quedé con las ganas de que los platenses puedan escuchar ideas y propuestas. Su ausencia generó muchas dudas. Sentí tristeza porque significó una falta de respeto para toda la Ciudad. Que no nos podamos mirar a los ojos y decirnos lo que pensamos es algo inentendible. Que se esconda no le hace bien a nuestra vida democrática.

P.: En distintos municipios gobernados por Cambiemos se apeló al pedido de corte de boleta. En La Plata, el Frente de Unidad Peronista llamó a votar por su lista. ¿Cómo analiza este fenómeno?

J.G.: Lo tomo muy bien. Que haya peronistas que tengan en claro lo que votan a nivel nacional y provincial pero que no se identifican con lo que representa Saintout, es parte de cómo votar. Que nos confíen su voto tiene un valor agregado.

P.: Algunos dirigentes de Cambiemos no lo toman de la misma manera.

J.G.: Es que esto no tiene nada que ver con el voto de Cambiemos. La persona que vota lista completa, lo tiene decidido. Pero hay un voto en La Plata que no se siente identificado con Saintout, que es La Cámpora.

P.: Hoy estará junto a Vidal en el cierre de campaña junto a un grupo importante de platenses. ¿Qué le genera el cierre de campaña?

J.G.: Mucha emoción, porque hicimos buen trabajo. Dando todo para que este segundo tiempo que se juega en tres días. Entregando y escuchando más que nunca a los platenses. Fue una campaña corta pero muy intensa.

P.: Luego de unas PASO que se nacionalizaron, ¿hacia dónde enfocó este segundo tramo de la campaña?

J.G.: A todo lo que hicimos en la Ciudad. La Plata creció mucho en cloacas, agua, infraestructura. Obras que estuvieron postergadas muchos años. Le dimos más visibilidad a todo lo que fuimos consiguiendo en estos años. Sobre todo en lo relacionado a las obras hidráulicas.

P.: En La Plata la lluvia siempre fue sinónimo de inundación. ¿Se logró modificar esa equivalencia?

J.G: Hace poco más de diez días tuvimos una prueba de fuego y quedó marcado. Hubo una lluvia fuerte por la que otros municipios hermanos tuvieron muchos problemas. Pero nosotros, en La Plata, sabiendo que es algo que sensibiliza mucho, pudimos decir que las obras funcionaron muy bien. Y eso tiene que ver con el laburo que hicimos con la Provincia.

P.: Usted llegó a la intendencia en respuesta a las inundaciones de 2013, que provocar la muerte de muchas personas. ¿Considera que este es el mayor logro?

J.G.: En lo personal siento mucha satisfacción y alivio. Es una ciudad en la que falta hacer cosas. Hay que seguir trabajando, pero dimos un paso importante en las prioridades. Asumimos a los 30 meses de una terrible inundación. Tuve un mensaje con el voto que me exigió que un platense no vuelva a perder la vida por una lluvia. Trabajamos en esa línea y lo cumplimos. Y eso te da mucha tranquilidad. El día de mañana podré contar que hicimos lo que teníamos que hacer.

P.: ¿Qué es lo que quedó en el debe?

J.G.: Las prioridades son otras. Tenemos 926 kilómetros cuadrados de superficie. Son cinco capitales federales. Ahora tenemos el desafío de generar empleo y oportunidades en los barrios. Hay que acortar la distancia de igualdad entre los barrios y el centro. Que todos puedan tener los mismos servicios. Queremos que todos los platenses tengan una mejor calidad e vida.