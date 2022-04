Gas: industrias cordobesas no descartan reclamo judicial

Con atención escucharon el martes los ministros cordobeses de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, y de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, además del presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Marcelo Uribarren, entre otros.

Horas después, Uribarren no ocultó su preocupación. “Vamos a ver con la UIC qué hacemos, porque dijeron que ninguna empresa lo hizo por fuerza mayor, como decía la carta que recibieron nuestros asociados”, señaló ayer, a Cadena 3. Y afirmó que no descartan ir a la Justicia “si esto no termina y siguen las restricciones”.

También Busso leyó las respuestas en clave crítica. “El Estado nacional no puede desentenderse y mirar para otro lado cuando lo que está en riesgo es la producción, el trabajo y la industria”, sostuvo, según lo consignado por La Voz.

En el encuentro Martínez dijo que las restricciones en el abastecimiento de gas sufridas en los últimos días por algunas industrias cordobesas tienen “que ver con el incumplimiento entre privados y la deficiente y tardía información de la comercializadora de gas a sus clientes industriales, donde no cabe intervención del Estado”.

“Quedó claro, como explicaron las empresas productoras, que los mantenimientos de las plantas son tareas habituales y anuales que se realizan antes del invierno y que son notificados con muchos meses de anticipación a todos sus clientes, como es el caso de la comercializadora en cuestión”, dijo.

En la reunión, en la que participaron proveedoras de gas, Martínez solicitó información sobre los volúmenes diarios que la comercializadora recibe de las proveedoras, e información de las fechas en que se hicieron las notificaciones sobre las restricciones.