Gasoducto: expertos coinciden en que el pliego de licitación fue correcto y cumplió requisitos

Los especialistas coincidieron en que el pliego que adjudicó las tuberías de la obra a la empresa Techint fue “correcto”, que el grosor fue el “adecuado” y que un menor grosor no se corresponde con lo que se necesita para transportar gas en este tipo de obras. También sostuvieron que es necesario un material especial y que “la chapa naval no tiene esas características”, en respuesta a una pregunta vinculada al contenido de una declaración en “off the record” del exministro Matías Kulfas, en la que aludió a otra empresa que podría haber encarado el trabajo usando ese tipo de material.

Los expertos remarcaron que hay normativa internacional en la materia que debe cumplirse, bajo estándares de calidad. La declaración de los especialistas técnicos se sumó a la que hicieron representantes de empresas que explotan Vaca Muerta, quienes remarcaron la necesidad de contar con el gasoducto de manera “imperiosa” para “duplicar” la producción. Rafecas cerró así dos jornadas de consultas a expertos del área luego de tomar declaración el viernes último a Kulfas, quien reconoció que el contenido del mensaje en off con supuestas irregularidades en esa licitación fue producto de una respuesta “política” y que pudo contener “errores” ante el apuro en difundirlo. Además sostuvo que no supo de delito alguno vinculado al tema.