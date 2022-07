Gasoil extra para yerbateros llega a 1,3 millones de litros

“Fue una gestión positiva y, más allá de que para las petroleras es un costo significativo, se logró un objetivo muy importante para toda la provincia”, destacó.

Jalaf aclaró que son 300 mil litros de gasoil para julio, agosto y septiembre, por ser los meses de cosecha (900 mil litros en total). Y recalcó que serán meses críticos no sólo para Misiones sino para todo el país.

Además señaló que los productores deberán presentar los tickets de balanza de los kilos de hoja verde o factura de venta, más el documento nacional de identidad. El beneficio será exclusivamente para los vehículos que están levantando las cosechas, o acoplados que se abastecen en las estaciones que tienen agro diésel.

En declaraciones al portal Misiones On Line, el dirigente empresarial aclaró que las estaciones de servicio de Posadas, Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen no tendrán este beneficio para evitar que este combustible vaya a los países vecinos o se utilice para otros usuarios que no sean productores locales.

También recordó que en octubre pasado desde la Cámara de Estaciones de Servicios y Afines del Nordeste, junto al gobernador Herrera Ahuad, concretaron un reclamo ante la Secretaría de Energía, quienes respondieron que no había ni cupo ni faltante.

Por su parte, el presidente de la Confederación Económica de Misiones (Cem), Alejandro Haene, señaló que la escasez de combustible afecta tanto a los transportistas como a los usuarios del transporte.

“El problema es que todo implica mayores costos y no hay una regularidad en la entrega de gasoil, algo que no sucede en Buenos Aires y en Tierra del Fuego, pero sí en todas las demás provincias”, dijo.

“Volvemos a ver el país dividido en dos partes, el país unitario con precios bajos y cantidad, y el resto sin gasoil y con costos muy elevados”, disparó.