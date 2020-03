Pedido de Trump a General Motors: "¡Empiecen a fabricar respiradores rápido!"

Muchos demócratas, incluido el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, han pedido a Trump que invoque la ley y exija a las empresas industriales construir equipos médicos.

Trump también atacó a GM por cerrar una fábrica de Ohio el año pasado. La firma vendió su planta de ensamblaje de Lordstown a una empresa de fabricación de camiones eléctricos.

"¡¡¡General Motors DEBE abrir de inmediato su estúpidamente abandonada planta de Lordstown, Ohio, o alguna otra, y EMPEZAR A HACER RESPIRADORES, RÁPIDO!!!", escribió Trump en Twitter.

"Dijeron que nos iban a dar 40.000 respiradores que son muy necesarios, 'muy rápidamente'. Ahora dicen que solo serán 6.000, a fines de abril, y que quieren el mejor precio", agregó.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que el diario The New York Times sugirió que la Casa Blanca no llegó a anunciar un importante acuerdo de respiradores con GM y Ventec porque el precio era demasiado alto, lo que generó críticas de los demócratas.

Con 100 muertes en 24 horas, Estados Unidos elevó a más de 82 mil el número de casos (1.100 los decesos), y se convirtió en el país con más casos del mundo, por encima de los números de Italia y China.