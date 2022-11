Genneia colocó ON por u$s51 millones

La compañía licitó dos series de ON dólar linked. Reabrió la ON dólar linked Clase XXXV por u$s21 millones, emitidas a un precio de 107,75% de su va-

lor nominal, con un cupón fijo del 0% y vencimiento en diciembre de 2024. Además, colocó la ON Clase XXXVII, por un monto de u$s30 millones, a una tasa de interés fija del 0%, con amorti-zación del principal en tres cuotas en los meses 42, 45 y en la fecha de vencimiento (noviembre de 2026).