Gerente de Puratos: "Es tiempo de buscar ser protagonistas"

Periodista: ¿Como los afecta el contexto actual?

Romina Broda: A pesar de tener 40 años en la Argentina, nos hemos mantenido tímidos y conservadores a la hora de crecer e invertir. Es tiempo de buscar ser un jugador protagonista, y solo lograrán aquellas compañías que se animaron a invertir centrándose en innovación continua, a pesar del contexto. Crecer e invertir en este contexto es “más barato” para quien tiene todo para ganar: productos superiores, talento adecuado, capabilities y estructura financiera saludable.

P.: ¿Cómo enfocar los recursos en el lugar correcto en tiempos donde una mala decisión le puede costar caro a la compañía?

R.B.: Hay que tener un plan y estrategias claras para ser eficientes y enfocar los recursos en el lugar correcto. Desafortunadamente la volatilidad es nuestro contexto continuo, lo muestran los últimos 50/60 años de historia, no tenemos más excusas para no crecer aceleradamente. Estamos en un país joven, con demográficos saludables y con consumo de nuestros productos con los más altos índices per capita del mundo. Sabemos cómo competir.

P.: ¿Me explica la estructura del negocio?

R.B.: Nuestros 3 pilares del negocio son: a) proveemos insumos de valor agregado para panaderías, pastelerías o chocolaterías que ayudan a nuestros clientes a ser más eficientes y competitivos. Ya sean artesanos de la “panadería de barrio” o grandes industrias, nuestra misión es ayudarlos a ofrecer productos de mayor calidad, atendiendo a las necesidades principales que buscan los consumidores finales: sabor, frescura, textura y bienestar en lo que comen, no vendemos comodities; b) generamos relaciones de largo plazo con entrenamiento continuo, nos importa e interesa ofrecer capacitación a todos nuestros clientes, damos soportes a desafíos técnicos, y los informamos continuamente de las tendencias de mercado para que puedan ser competitivos en sus negocios. Somos socios. Nuestro centro de innovación, con más de 20 empleados, esta todo el año a disposición de nuestros clientes, ofreciendo capacitaciones de panadería, pastelería o chocolatería con las últimas tendencias mundiales. Por último, las estrellas son nuestros clientes, queremos que ellos sean los conocidos. El éxito de nuestros clientes es nuestro éxito, y nos enfocamos en ellos exclusivamente. Respetamos y valoramos la tradición de las panaderías, pastelerías y chocolaterías. El secreto de su futuro, reside en su pasado, como el pan. Esta es una industria en donde la pasión, la herencia del oficio y la familia juegan un rol fundamental.

P.: ¿Cuán importante es mantenerse flexibles y ágiles en este momento?

R.B.: Es uno de los principales objetivos que tenemos para poder afrontar las swings en la economía. También debemos asegurarnos de tener una disciplina financiera impecable, proteger nuestro capital de trabajo y sobre todo, cuidar a nuestra gente en cualquier contexto.

P.: ¿Dónde está puesto el principal foco de la inversión estipulada para el año en curso?

R.B.: En nuestra planta. En los próximos 5 años vamos a invertir alrededor de 5 millones de euros para duplicar nuestra capacidad productiva.

P.: ¿Cuánta gente emplean?

R.B.: Hoy Puratos tiene 115 empleados de manera directa. Durante este año nuestra planta de empleados creció 14%

P.: ¿Cuál es el plan de crecimiento de la compañía?

R.B.: Tenemos un negocio de producción local en un 90%, nuestro plan apunta a crecer aceleradamente en los próximo 3 a 5 años, triplicando nuestras ventas, creciendo significativamente 50% en rentabilidad.