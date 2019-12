Ginés se suma a lista de ministros y hoy queda armado el Congreso

“Hice lo imposible para no tener que convocarte, pero te necesito. Te necesita la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, de tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender, Ginés...”, le dijo ayer Alberto F. a Ginés durante un acto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.