Gobierno defendió el proyecto de ley que castiga a quienes mientan ante la Justicia

En declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red, la ministra explicó que lo que se plantea es que la persona indagada permanezca en silencio para no declarar en su contra pero si declara "no puede mentir". "Existe el derecho constitucional a la defensa, no a la mentira", expresó.

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, presentaron ayer el proyecto de ley "de la No Mentira", con el objetivo de crear un nueva figura penal que castigue a toda persona que en un proceso judicial, ya sea penal, civil o administrativo, incurra en una falsedad u omita en todo o en parte la verdad.

La norma prevé modificar artículos del Código Penal, del Código Procesal Penal de la Nación y del nuevo Código Procesal Penal Federal.

"Es un proyecto excelente y no contradictorio con la constitución. La constitución lo que dice es que nadie está obligado a declarar en su contra y en ese caso puede no declarar", señaló.

"Estamos muy contentos, esto es un avance hacia la verdad, es un cambio cultural muy importante, por primera vez nos animamos a que no se le puede mentir a la justicia sino que la verdad va a ser parte del proceso", agregó.