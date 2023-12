Gobierno espera evitar hoy cortes de piqueteros en el centro porteño

El Gobierno espera poner hoy en la práctica el protocolo antipiquetes y evitar los cortes de calle para lo cual viene advirtiendo que le quitará los planes de ayuda social a los que participen de las manifestaciones. La Plaza de Mayo ya estaba vallada anoche ante la realización de la marcha de hoy. A la vez el ministerio de Seguridad porteño detalló las condiciones que espera que se cumplan. “No se podrá interrumpir el tránsito vehicular”, indicó la dependencia de la Ciudad, no se podrá participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria y tampoco se permitirá el uso de palos o elementos contundentes. Tampoco podrá haber niños en las marchas. “Vamos a exigirle a las organizaciones sociales que no se movilicen con niños, ya que eso vulnera sus derechos como el de estar en su casa o en la escuela, jugando o estudiando”, indicó el Gobierno de la Ciudad y dijo que “actuaremos con todas las herramientas constitucionales para que nadie infrinja la normativa vigente ni cometa contravenciones”.

Los piqueteros desafían, pero ayer pidieron una reunión con el ministro de Seguridad de la Ciudad Waldo Wolff para buscar la manera de evitar incidentes, inclusive temen por la posibilidad de infiltrados para provocar desmanes. La Ciudad y la Nación mantuvieron reuniones para acordar cómo serán los operativos. Una de las medidas es controlar el paso desde la provincia de Buenos Aires a la Ciudad, teniendo en cuenta que en territorio bonaerense no se aplicará ningún protocolo. El ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco dijo que “debe haber cierto orden” en la manifestación pero aclaró que “ninguno hace una protesta si no tiene una necesidad, después hay muchas cuestiones para discutir, pero cuando me refiero al cierto orden es que el miércoles no se produzcan desmanes” (ver página 14). La Policía de la Ciudad, la Federal, Gendarmería y Prefectura participarán de los operativos que se implementen. Buscarán disuadir pero podrían también requisar a los manifestantes que ingresen a la Ciudad.