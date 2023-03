Gobierno minimiza impacto de renunciamiento de Macri

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, minimizó ayer el impacto de la renuncia de Mauricio Macri a ser candidato en las elecciones al afirmar que siempre presupuso que el expresidente no competiría en los comicios de octubre.

En diálogo con la prensa acreditada en Casa Rosada, el ministro coordinador se refirió al anuncio del exmandatario y expresó: “Hablo en términos personales, a mí no me sorprendió, siempre presupuse que Macri no iba a ser candidato”.