Gobierno prepara medidas para asistir al campo por sequía

Otra de las líneas de trabajo que llevan adelante tanto Economía como la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación es la convocatoria a una reunión que se cursará en los próximos días a la Mesa de Enlace para conformar una mesa de seguimiento por los próximos 90 días para evaluar los daños de la sequía y las perspectivas climáticas. Para esta convocatoria será fundamental el aporte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) donde se analizan mapas satelitales que contabilizan la humedad disponible en los suelos.

Se entiende que a partir de estos resultados, se podrá delinear la asistencia que el estado brindará al sector productivo más importante en términos de ingreso de divisas, siempre enmarcado dentro de la ley nacional de Emergencia Agropecuaria que si bien establece un monto de $500 millones, ya se otorgaron aportes por cifras muy superiores al límite establecido que sin dudas requiere una actualización no sólo por cuestiones inflacionarias sino porque el daño de la falta de lluvias provocó un desastre productivo casi sin precedentes.

En diálogo con Ámbito, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, confirmó que aún no hay una convocatoria formal y detalló que el último diálogo que tuvo la Mesa de Enlace con el Secretario Juan José Bahillo fue en Rosario, cuando a fines de diciembre participaron de un encuentro al que también asistieron los ministros vinculados a la producción de la zona núcleo.

El ruralista confirmó que cuando se los convoque, solicitarán el urgente corrimiento de los vencimientos impositivos a nivel nacional e incluso la condonación de deudas, porque “desde aquel momento hasta hoy, la situación es más grave”. Según Chemes, “el productor va a entrar en mora porque no tiene ingresos y además de eso necesitamos trabajar en la recomposición del capital de trabajo para cuando llegue el momento en que regresen las lluvias. Eso sería financiamiento acorde a los bajos niveles de rentabilidad, con tasas que no sean las que están disponibles en el mercado. Todo esto es urgente. Luego podemos hablar de la unificación del tipo de cambio, del alivio en la carga impositiva y de la apertura de las exportaciones. Pero hoy la urgencia son los temas impositivos y los créditos”.

Uno de los aspectos que también se deberán tener en cuenta -que también se planteó a Bahillo- radica en que al menos el 60% de la producción de granos está en manos de productores que arriendan, con lo cual los beneficios vinculados a las prórrogas de vencimientos o condonación de deudas no llega a quienes trabajan la tierra sino a quienes son dueños.

En el seno del sector agropecuario existe un reclamo concreto acerca de la poca importancia que el propio Alberto Fernández le asignó a la sequía. Al ser consultado sobre este punto, Chemes explicó que la situación es preocupante y agregó “tengo la sensación de que no se tomó conciencia del daño grave que vamos a tener por los próximos meses. Esto recién empieza. Lo que la gente comercializó es la soja que se cosechó hasta mayo de 2022, pero en unos meses vamos a ver que los rindes de trigo fueron del 50% y que la pérdida del maíz temprano fue del 90%. El efecto viene corrido y me preocupa que no se este pensando en lo que vamos a hacer porque esto no solo le va a pegar al productor sino también a los recursos del país”.