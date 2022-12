Goles de larga distancia, una rareza Hazard renunció a la selección belga Las caras opuestas de dos técnicos breves mundialistas

Algunos de medios de prensa españoles dan como segura la salida del técnico Luis Enrique de la selección tras la eliminación en octavos de final por penales ante Marruecos. “No sé mi futuro. No tiene importancia. No tiene interés. Mi contrato se acaba, pero estoy muy a gusto en la selección y en la Federación. Si por mí fuera seguiría toda mi vida. Pero no es el caso”, respondió el DT. En tanto, director técnico de Alemania, Hansi Flick, permanecerá en su puesto a pesar de la pésima actuación de su equipo en el Mundial, dijo la federación local en un comunicado.