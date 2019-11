Grabaciones

Tributo a Berry

Tanto para Los Beatles como para los Rolling Stones, escuchar a Chuck Berry significó un momento determinante en sus vidas, ya que fue ese rock negro, basado en guitarra eléctrica y no la imagen de Elvis, el que los llevó componer sus mejores canciones e inclusive a grabar algunos covers que alimentaron los primeros hits de sus carreras, como “Rock ‘n Roll Music” o “Talkin ‘Bout You”. En el caso de los Stones la influencia fue más fuerte ya que todo el blues de Chess Records, el sello donde grabó Berry, terminó siendo la quintaesencia del estilo de los temas de Jagger-Richards. Celebrando esa música, el año pasado el guitarrista Stone, Ronnie Wood, armó una banda dedicada sólo a tocar temas de Chuck Berry. Ese tributo es una de las mejores maneras de que el público de hoy vuelva a conectarse con las raíces del rock. “Mad Lad” no sólo corre con la ventaja de la guitarra de Wood, sino también de dos miembros de sus Wild Five, el pianista Ben Waters y la cantante Imelda May, que se luce en los hits del calibre de “Johnny B. Goode” que disfrutan varias generaciones, sino también en profundos y sensuales blues lentos como “Wee Wee Hours”.