Grabaciones

Los puristas de los Chemical Brothers y su irrupción en la escena electrónica en los 90 insisten en que el tercer y tal vez mas masivo álbum del dúo dio un giro hacia lo light para que el gran público consumiera este ritmo durísimo en cualquier discoteca no muy sofisticada. Pero, veinte años después, escuchándolo en perspectiva, este sigue siendo un álbum extraordinario, con temas tan audaces y descontrolados como en aquellos tiempos. “Out of Control” es uno de los grandes hits de los Chemical Brothers, igual que el memorable “Hey Boy, Hey Girl” y “Let Forever Be”, el clásico en el que Noel Gallagher dio una significativa ayudita. Todos estos temas cobran nueva y más larga vida en esta edición aniversario que ofrece varias ediciones alternativas, una más recargada que otra, ya sea doble CD o múltiples LP, y todas las variantes digitales. Hay bonus imperdibles, ya sea en vivo en Glastonbury en el año 2000, los remixes de Sasha, y sobre todo el “21 Minutes Madness Mix” de Out of Control. La edición de luxe trae un DVD con obras maestras del videoclip.