Grabaciones

Los Stone Temple, en raro registro

Con un pie en el grunge típico de los 90 y el hard rock de estadios, los Stone Temple Pilots han vendido varios discos multiplatino con hits como “Creep”, y otros que pueden ser consideradas clásicos de aquella era de oro de MTV. Lógicamente, para seguir de gira todo banda necesita de material nuevo, y tal vez por eso varios de sus últimos álbumes parecían grabados en modo “piloto automático”. No es el caso de este nuevo “Perdida”, que carece del espíritu rockero de siempre. Por el contrario, ya desde su título y el descolorido arte de tapa –opuesto a las chillonas portadas de casi todos sus trabajos-, “Perdida” es ciento por ciento acústico, y no por eso del country sino algo así como si los Rolling Stones grabaran un álbum con variaciones de “Wild Horses”. Claro que si bien la banda piloteada por el talentoso guitarrista Robert DeLeo comparte el término Stone, no son los Rolling, y este experimento acústico, si bien tiene un par de momentos logrados, no es del todo parejo ni lo más inspirado que han grabado. Sí tiene el factor sorpresa y la audacia de desafiar a sus fans con un sonido inesperado.