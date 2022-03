grabaciones Parton, Feinstein y Minnelli en buen Gershwin al estilo “country”

En estos días en los que se niega a ser incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll ya que siempre cantó country, Dolly Parton es la campesina que no tuvo ningún problema en interpretar “Gershwin Country”. Si esta premisa funcionara de verdad, lo demostraría su dueto de “Love is here to stay”, junto al factótum de este álbum, Michael Feinstein. Desde mediados de los 80, cuando el jazz vocal suave se pudo infiltrar en el pop mainstream gracias a la moda del “lounge”, muchos improvisados se convirtieron en crooners. No era el caso de Feinstein, quien en 1987 grabó su primer disco en estudio, “Pure Gershwin”, dedicado a sus dos máximos ídolos, George e Ira Gershwin. A mediados de los 70 el joven Feinstein acosó a Ira y logró que lo contratara como archivista de todas sus partituras, letras y documentos profesionales, tarea que honró hasta 1983, cuando murió el autor de “Someone To Watch Over Me”, que aquí Feinstein interpreta de un modo amable, aunque un poco hibrido, con Alison Krauss. Más allá de la premisa “country”, a la productora ejecutiva Liza Minnelli la sangre le tira más a Nueva Orleans que a Nashville. Es decir, si bien hay slides guitars, mandolinas, violines hillbillys ydemás, en general el disco suena más a un delicioso número de varieté sureño que otra cosa, Lo que no está nada mal, especialmente cuando Liza se une a Feinstein para “Embraceable You”.