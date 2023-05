Grave: advierten que PBA registra la peor epidemia de bronquiolitis

El ministro explicó que este pico de casos se debe a que durante los años de la pandemia no hubo circulación de la bronquiolitis, por lo que “hay una falta de anticuerpos en los nenes y hay más nenes susceptibles de lo que debiera haber año tras año”.

Por su parte, Eduardo Pucci, director del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, señaló que “durante la última semana han estado aumentado los casos en la provincia un 20%” y recomendó “una vacunación completa para niños y adultos” y potenciar “medidas de cuidado”.

En esa línea, Kreplak pidió “ser cuidadosos, no ir a guardias si no es indispensable y no mandar a chicos a la escuela si tienen síntomas respiratorios para evitar contagios”.

“Estamos en un momento particular de mucha demanda; se trata de niños chiquitos, en un contexto además en el que hay pocos pediatras”, precisó.

Según el boletín epidemiológico además de la bronquiolitis, también circulan SARS-CoV-2, adenovirus, influenza y parainfluenza. “La enfermedad respiratoria más común que se está viendo en este momento son los cuadros de bronquiolitis, hay muy pocos casos de covid-19 y de virus de influenza porque recién está comenzando a circular”, detalló Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital Gutiérrez en relación a lo que se ve en ese centro de salud pediátrico.

El Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires informó que a la semana 20 (20 de mayo) se registraban un 25% más de casos de bronquiolitis que en igual período de 2022.

Circulación

“Es muy distinta la situación de esta época del año respecto al pasado cuando todavía teníamos circulación de SARS-CoV-2, que es el virus que causa covid; en cambio ahora lo que más está circulando es el sincicial respiratorio que afecta principalmente a los menores de 2 años”, describió López, expresidente de la Sociedad de Infectología Pediátrica.

Este incremento de cuadros de bronquiolitis lleva a muchos pacientes pediátricos a la internación. “Estamos con niveles de internación plena pero no estamos todavía desbordados, por lo menos en el Gutiérrez; pero uno calcula que no llegamos todavía al pico de casos”, indicó.

Como no existen vacunas ni antivirales para el virus sincicial respiratorio, el tratamiento a los pacientes internados es de sostén: hidratación, oxígeno (actualmente con la técnica de alto flujo) y se utilizan en menor medida que antes los broncodilatadores y corticoides.

Según datos del último Boletín Epidemiológico, hasta la semana 17 (29 de abril), se habían registrado 178.714 casos de ETI (Enfermedad Tipo Influenza), 26.006 de neumonía, 23.992 de bronquiolitis en menores de dos años y 4.414 de Infección Respiratoria Aguda Internada (IRAG).