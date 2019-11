Great Place to Work realizará su primera conferencia anual en Argentina

Será la primera que se realiza en Argentina y tendrá lugar el 20 de noviembre en el Hotel Sheraton.

Se trata de un evento de un día de duración, en el que se profundizará en las principales tendencias macro que está atravesando actualmente el mundo del trabajo: innovación, agilidad, transformación digital y diversidad e inclusión, entre otras. Contará con cuatro oradores principales, locales e internacionales, y seis conferencias simultáneas de casos locales. Será, además, una instancia extra de networking e inspiración previa a la ceremonia de premiación de Los Mejores Lugares para Trabajar 2019, que se llevará a cabo ese mismo día.

Michael Bush, CEO Global de Great Place to Work, reconocido internacionamente como speaker y miembro del Consejo Empresarial de la Casa Blanca del presidente Barack Obama, dará una charla titulada “Un Great Place to Work PARA TODOS”, donde se referirá a lo que muestran los últimos datos sobre las organizaciones que priorizan una cultura de inclusión y cómo eso produce resultados positivos en el negocio.

Sebastián Campanario, economista y periodista especializado en innovación, creatividad y economía no convencional, autor de 5 libros sobre la materia, se referirá a “El futuro en tiempo real”, donde abordará los últimos avances más disruptivos, y “Cuál es el futuro del mercado laboral”, ahondando en historias provenientes de diferentes disciplinas, con cambios que aún se encuentran en estado beta.

En tanto que Melina Jajamovich (Agile Cooking), politóloga e innovadora y coordinadora del programa ejecutivo de metodologías agiles en la Universidad Torcuato Di tella, explicará “Cómo ser ágil en tu metro cuadrado”, apuntando a que los propósitos de agilidad de las empresas no choquen con sus propias inercias y creencias.

Y Frans Johansson, fundador y CEO de The Medici Group, autor de los bestsellers más vendidos sobre innovaciones globales, The Medici Effect y The Click Moment, dará una conferencia titulada “Diversidad e inclusión: Los nuevos impulsores del crecimiento”, donde se explica por qué la diversidad es un factor clave para innovar y la manera de poder capitalizarlo.

Los asistentes podrán, a su vez, conocer en forma simultánea 6 casos locales de éxito, desarrollados por sus propios impulsores. De esta manera, serán expuestas las experiencias de DHL Express, Bristol-Myers Squibb, SAP, Naranja, Natura y Sodimac.

La Conferencia GPTW 2019, sponsoreada por Gympass, Naranja y Banco Galicia, entre otros, es una oportunidad de capacitación y desarrollo, así como también de networking e inspiración para quienes trabajan en gestión de personas y para cualquier persona interesada en conocer las tendencias actuales del mundo del trabajo y en particular del foco en la mejora de la experiencia del empleado.