Grido: convocatoria a nuevos postulantes para sus franquicias

Hoy, luego de 20 años y con una identidad renovada, con nuevo logo, nueva imagen en sus franquicias y en sus productos, la empresa amplía su visión hacia el alimento congelado, yendo más allá de su producto inicial: el helado. Esto le permitirá tener una amplia la oferta de productos de calidad a un excelente precio para todas las temporadas del año. Esta evolución está enfocada 100% en mejorar las experiencias de los clientes, en la creación de una comunidad, presente en cada barrio y localidad, pero con extensión a todo el mundo.

La empresa que se expande a pasos agigantados bajo el formato de franquicias que combina un negocio de bajo niveles de inversión con rentabilidad y estabilidad a largo plazo. Los locales tienen una superficie mínima de 60 m2 y se manejan con una mínima cantidad de empleados, lo que permite reducir al máximo los costos fijos del local aumentando los niveles de utilidad y permitiendo un rápido recupero que puede variar entre 12 y 18 meses.

Para adquirir tu propia franquicia no es necesario contar con experiencia previa en el rubro, ya que Grido cuenta con un equipo que está a completa disposición de los franquiciados y sus colaboradores para acompañarlos en cada instancia del proceso desde la búsqueda del local hasta el momento de la apertura. Una vez inaugurada la franquicia, supervisores y asesores guían a cada franquicia de manera continua en todas las operaciones: realización de pedidos, acciones de promoción y venta, atención al público, entre otros. La ventaja principal de este negocio es que Grido será tu único proveedor de productos e insumos, brindándote el mejor costo de mercadería.

Los servicios que se ofrecen en el local son delivery, take away, consumo out e indoor y terminales de compra sin contacto, este último se ha incorporado recientemente a los locales como parte de la constante innovación y mejora en los procesos del modelo de negocio.

Además, Grido ofrece financiación a todas aquellas personas que no llegan al mínimo de inversión y cuenten con el requisito principal: “Soñar con emprender y tener su negocio propio”.