Grindetti juega a dos puntas: con el “Diablo” y con su “Dios” político

Días atrás, Bullrich se lamentó porque Independiente (club del cual es hincha) no aparecía entre los clubes apuntados por el Chelsea para se recomprados con la intención de asentar su base en Sudamérica. La empresa BlueCo, que maneja al club inglés. y estaría interesada en adquirir Boca, Racing, Estudiantes de La Plata, Newell’s, Lanús y Banfield, pero no al Rey de Copas.

“Le respondo como futbolero a Patricia. Yo quiero que Independiente sea grande, que llegue a tener el nombre que tenía internacionalmente y que le juguemos de igual a igual. Yo no digo que lamento que el Chelsea no nos compre, yo digo que ojalá sigamos trabajando así para que nosotros, algún día, nosotros compremos al Chelsea...”, agregó.

Por otro lado, Grindetti se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia presentado por el presidente Javier Milei que, entre otras medidas, les permite a los clubes convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), y aseguró que “hay que salir de la ‘Sociedad Anónima, sí’ o ‘Sociedad Anónima, no’”, porque “eso termina convirtiéndose en una cuestión política...”.

Además, luego de asegurar que Independiente no puede convertirse en una SAD porque su reglamento no lo permite, pidió “aggiornar los sistemas de financiamiento en el fútbol argentino”, algo que viene pregonando su líder político Mauricio Macri desde que fue presidente de la Nación.

Puerta entreabierta

“Si algún club quiere ser Sociedad Anónima y sus socios lo quieren, que lo sea. Pero aquellos clubes como Independiente, que tienen prohibido estatutariamente, hay que buscar mecanismos, fideicomisos, que sean alguna forma de contención financiera a aquellos dineros que quieran financiar el fútbol, que están financiando el fútbol brasileño y el fútbol uruguayo”, manifestó. Y completó: “Si no hacemos algo así, sin querer meter la política, pero que tiene que ver también con la situación actual del país... Si no hacemos eso, los brasileños nos van a pasar por encima. Porque están trayendo flujos financieros muy importantes. Entonces hay que buscar las herramientas necesarias para darle seguridad y transparencia al financiamiento del fútbol. El que quiera ser sociedad anónima, que sea. El que no quiere o no pueda, como es el caso de Independiente, listo. No se discute”.

Por otra parte, el dirigente del Rojo reveló que se dan por satisfechos con el mercado de pases, que alguna cosa están viendo, pero como no está cerrado no quieren manifestar nada al respecto y que están hablando con Alan Franco, para moldear un equipo que tendrá como objetivo ganar un torneo. Hasta el momento, Independiente incorporó a Gabriel Ávalos, Ignacio Maestro Puch, Alex Luna y Adrián Spörle, mientras que sufrió las bajas de Tomás Pozzo, Martín Cauteruccio, Agustín Mulet, Javier Báez, Baltasar Barcia, Renzo Bacchia y Martín Sarrafiore.

“Independiente está equilibrado económicamente. Nos queda la deuda del pasado. Siete millones de dólares vencen en este 2024 y vamos a tener que pagarla”, finalizó.

Finalmente, Grindetti aseguró que Carlos Tevez no fue impuesto por Mauricio Macri y Daniel Angelici como entrenador del club.