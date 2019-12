Grupo GIRE fortalece la integración financiera con el lanzamiento de la nueva app de Rapipago

Con una gran inversión realizada en su plataforma Core y Omnichannel, sumado al trabajo en Big Data y plataforma 360 de atención al cliente, la nueva App de Rapipago tiene como objetivo conectar lo desconectado, unir deseos con realidades, personas con tecnologías, conservando la transparencia, confiablidad, eficiencia y calidad en todos los productos y procesos.

Bajo el concepto “Rapipago para lo que quieras”, la propuesta de valor de la App Rapipago está formada por la posibilidad de acceder a una cuenta virtual gratuita que permitirá pagar servicios, transferir y recibir dinero, recargar el celular y próximamente la SUBE, realizar extracciones en cajeros automáticos y en sucursales de la red Rapipago, entre otros. De esta cuenta se desprende una Tarjeta Prepaga Mastercard, con la cual se podrán realizar compras digitales o suscripciones a servicios como Netflix y Spotify; acceder a los beneficios de Mastercard en más de 800 mil locales del país y a los propios de Contactless, además de poder utilizarla internacionalmente. Por otra parte, será integrada con el relanzamiento de Rapiclub, programa de fidelización y beneficios de la marca.

Demian Gil Mariño, Director de Unidad de Negocio IUNGAM, enfatizó al respecto: “Nuestro propósito es crear un punto de convergencia entre las necesidades de las personas y el uso efectivo de sus dispositivos, respetando la experiencia de cada uno y facilitando el cumplimiento de sus sueños, al poder acceder a productos que los segmentos sub bancarizados o no bancarizados no podían hasta el momento. Este lanzamiento forma parte de la profunda estrategia de transformación de todo el GRUPO GIRE”.

La nueva App Rapipago está disponible para iOS (App Store) y Android (Google Play). Está diseñada en función al usuario, por eso es liviana, de navegación simple e intuitiva, de ágil respuesta y segura ya que valida la identidad con las bases de datos de RENAPER. Su experiencia es omnicanal ya que se accede desde cualquier móvil y posee su versión web. La App seguirá incorporando nuevas funcionalidades y posibilidades para sus usuarios en el corto plazo.