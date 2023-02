La prospectiva en el camino al desarrollo económico suele distinguir, con el tiempo, a algunos protagonistas de renombre. En algunos casos, esos inversores suelen detectar oportunidades y hacer apuestas decisivas, que siempre terminan no sólo beneficiando al grupo inversor, sino también expandiendo las posibilidades del país. Se trata de fuertes cambios en la matriz económica.

En los últimos días, uno de esos jugadores parece haber decidido realizar algunos movimientos en el país. Según pudo saber Ámbito, el grupo Orange Equity Partner (OEP) que preside Carlos Wagener se encuentra en pleno proceso decisorio, con la idea de apostar por distintos sectores de la economía argentina mediante la participación accionaria en compañías estratégicas de esos sectores. Se trata de una renovada y potente entrada en el mundo corporativo y sus distintas variantes productivas. Fuentes del mercado señalan que Wagener estaría en conversaciones, no sólo con otros actores del mercado de los agronegocios (donde actualmente tiene participación OEP), sino también los hidrocarburos, el litio, la tecnología y un rubro añorado desde hace tiempo por Wagener como es el sector financiero.“Nuestro grupo inversor posee un fuerte interés por continuar invirtiendo en Argentina, en sectores que cuenten con especial atractivo en la nueva etapa de desarrollo económico del país”, le dijo en su momento Wagener a la prensa.Hace 25 años que OEP se dedica al mundo del Venture Capital. El último movimiento conocido en el país fue a comienzos de 2019, cuando después de un año de negociaciones, adquirió 5% del paquete accionario del mercado de futuros y derivados financieros “Rofex” (que se había fusionado por aquél entonces con el MATba) en manos de la Bolsa de Rosario. La operación fue por u$s10 millones.En aquél momento, el artífice de la operación fue el propio Carlos Wagener, apodado “El Holandés” por su acento y ascendencia y con una historia detrás: un ex Chase Manhattan Bank, que también se desempeñó en Holanda en el área de commodities trading y que retornó al país en los 90 para formar un venture capital, “Tower fund” con gente del ex Grupo Roberts, y luego otro con el HSBC. Participó de varias M&A a lo largo de los 90. Luego todo eclosionó en 2001 y recordó que le llegaron a ofrecer varias empresas energéticas por “un dólar”. A fines de 2019, junto a algunos ex-Roberts y varios inversores europeos cerró el ingreso de OEP al Rofex.El último jueves 27 de octubre, Matba-Rofex realizó su asamblea general en la que se definieron las autoridades para la próxima gestión y se aprobaron cambios en el estatuto social. Wagener fue nombrado vocal titular.