Guiño de Diputados a polémica iniciativa para regular alquileres

Desde el kirchnerismo, y en sintonía con Lipovetzky, Vanesa Siley avaló la iniciativa al señalar que la misma apunta al “equilibrio de relaciones desiguales que se dan en sociedad cuando una de las partes tiene una ventaja comparativa sobre la otra, y es uno de los deberes del Estado y por ende, del Congreso, al equilibrar desigualdades con normas positivas a favor de la parte débil de la parte contractual”.

En tanto, y en representación de Consenso Federal, el también saliente Marco Lavagna fue el más sólido de la oposición a la hora de plantear cuestiones que luego se discutieron durante un largo rato en el tratamiento en particular del texto. Por caso, alertó sobre desfases ante ajustes o cambios de contratos; atribuciones que avasallarían autonomías provinciales; y garantías que modifican el actual sistema pero que en la práctica se pueden llegar a “violentar”.

Párrafo aparte para el peronista cordobés Paulo Cassinerio -hijo del poderoso e inoxidable jefe del judo argentino, Oscar Cassinerio, antes Cassineri- y la massista ahora K Vanesa Massetani. En un lamentable clásico que ocurre en ambas cámaras y en casi todos los bloques, los legisladores ya no disimulan a la hora de leer discursos, sino que ahora lo hacen desde sus computadoras personales en pleno recinto.

Alerta

El radical Fabio Quetglas -conocedor a fondo de desarrollos locales y urbanismo- preparó un documento interno que expuso en pleno recinto. Según el legislador bonaerense, el proyecto “limita ciertas prácticas que encarecen la operatoria”; “alarga el tiempo mínimo contractual de garantía para el inquilino”; y “restringe las actualizaciones”. El diputado dejó claro que la “Argentina tomó de esta medicina varias veces y no ha resuelto el tema” y no criticó como “mala” dicha medicina, sino que apuntó a un “diagnóstico que no es el adecuado”.

Antes de la votación en general de la iniciativa -logró ser aprobada por más de 190 legisladores a favor, cero rechazos y 24 abstenciones-, las preocupaciones sobre el objetivo de fondo que no se cumplirían fueron reflotadas por varios diputados oficialistas, como por ejemplo, Fernando Iglesias.

Tras la aprobación de ayer, la mochila pasa ahora al Senado, que en 2016 votó un texto menos riguroso -dejaba muchas cuestiones en una nebulosa- que el de la Cámara baja. Su principal impulsora en ese entonces, la kirchnerista Silvina García Larraburo, dijo anoche que pedirá “a las autoridades de la Comisión de Legislación General” y a sus pares que se le dé “prioridad” al proyecto.