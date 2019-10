Gustavo Alfaro habló en tono de despedida: ¿se va de Boca?

Previamente, el entrenador de Boca habló en pasado en algunos pasajes del encuentro con la prensa: "Me siento orgulloso de haber estado en Boca. Es lindo ser hincha de Boca y no todos tienen la dignidad del hincha de Boca. Nunca escuché un reproche y es un plus".

Quiero tratar de terminar de la mejor manera los partidos que nos faltan y después irme a mi casa y recuperar mi vida" (Gustavo Alfaro)

"No es fácil estar en estos vestuarios, en estos pasillos, en esta silla. A veces te pegan con bajeza, pero hay que agachar la cabeza y trabajar. Fue la derrota más inesperada, más dolorosa, pero me siento orgulloso", expresó.

En tanto, manifestó: "El club está en una disyuntiva política y hay elecciones a fin de año. Cuando hace dos meses (Nicolás) Burdisso quiso hablarme de una renovación de contrato, yo le dije que no era el momento. No correspondía. Cuando vos estás cómodo en un lugar, una charla así puede durar cinco minutos, más que eso no y era momento de abocarnos al trabajo.