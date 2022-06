Guzmán y un test clave ante inversores privados: sale mañana a renovar $243.000 millones

El economista Santiago Manoukian señaló que el canje, que disminuyó en un 60% los vencimientos, permitiría un rollover más manejable. Aunque aclaró: “No obstante, en esta operación fue clave la participación de entes públicos, luego de una fuerte intervención del BCRA en el mercado secundario que permitió alivianar las necesidades de refinanciamiento del sector privado de fin de mes, aunque aún sin moderar los temores alrededor de esta nueva licitación, la cual será importante para testear la demanda genuina en manos privadas y ver si hay apetito por parte de los inversores tras las recientes turbulencias”.

Por su parte, Julio Roque Calcagnino, asesor en TSA Bursátil, consideró que “el mercado en pesos continúa sufriendo diversas presiones, y esto quedó claro con las caídas de la semana pasada en el Subíndice de Bonos Cortos emitidos en pesos del IAMC por -0,92% y del de Bonos Largos por -13,89%, las cuales no auguran un buen resultado para la próxima licitación”. “Si bien fuentes de mercado estiman que los entes públicos poseían el 50% de las S30J2 y X30J2 canjeadas recientemente en un 57,7% y 66,1% de su Valor Nominal total, aún no es claro cómo reaccionarán los tenedores privados que parece se mantuvieron relativamente al margen de esta operación. Asimismo, si bien las necesidades de fondos no son despreciables (en torno a $243.928 M), el Tesoro ha llevado adelante licitaciones de mayor envergadura con éxito, aunque en otro contexto”, agregó.

Entre los instrumentos que ofrece Finanzas, se encuentra una Lelite (exclusiva para FCI) con vencimiento el 29 de julio, con una TNA del 51% y una TEA del 61,72%. Por otro lado, habrá una reapertura de las Ledes (tasa fija) con vencimiento a fines de agosto, octubre y noviembre con precios máximos de suscripción que implican garantizar al inversor una TEA mínima del 70% y una TNA mínima del 60%. Asimismo, se reabrirán las Lecer (indexadas a la inflación) con vencimientos al 21 de octubre y 16 de diciembre de 2022, y se colocará una nueva Lecer al 23 de noviembre con una tasa real mínima de 2,75%. Además, se reabrirán los bonos dólar linked con vencimiento el 28 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2024.

Sobre este punto, Juan Pablo Albornoz, analista en Ecolatina, sostuvo: “Con la ayuda del BCRA y otros organismos, el Tesoro despejó una buena parte de los vencimientos por lo que en montos ya no es tan desafiante la licitación, aunque salió a ofrecer dólar linked a un mercado convulsionado. Respecto de los otros instrumentos, busca financiarse 50-50 entre letras no indexadas (Ledes) y sí indexadas al CER (Lecer). Respecto de las Ledes, excepto por la de agosto, las otras dos (octubre y noviembre), ofrecen una TIR máxima casi 4 puntos más altas que las que se vieron en el mercado secundario al cierre del viernes”.

“Si bien hay que ver cómo evoluciona el mercado hasta la licitación del martes, parecería haber un mínimo premio por estirar plazos, algo que viene trayéndole dificultades al Tesoro. Con relación a las Lecer, en dos de las tres que ofrece salió a licitar a precio abierto, es decir, sale a tantear al mercado. Los resultados dependerán de si el Tesoro querrá convalidar tasas reales positivas, porque justamente estas dos letras al viernes rendían TIR de 2/3 puntos por encima de la inflación. Esto no es algo menor, tan solo un mes atrás se financiaba con Lecer con tasas reales negativas”, concluyó Albornoz.