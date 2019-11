HBO resiste desde del cable ante el dominio del streaming

El año próximo arranca con “The outsider”, basada en el libro “El visitante” de Stephen King y producida y protagonizada por Jason Bateman y Ben Mendelsohn. La serie explora la investigación sobre el terrible asesinato de un niño y la fuerza misteriosa que se encuentra alrededor del caso. El estreno será el 12 de enero.

“The Undoing”, protagonizada por Nicole Kidman y escrita por David E. Kelly (“Big little lies”) se centra en la vida de la terapeuta Grace Sachs (Kidman), que sufre un giro repentino después de una inesperada muerte violenta (recuerda a la de su marido golpeador en “Big little lies”). El elenco se completa con Hugh Grant y Donald Sutherland. Más tarde llegará “I know this much is true” en la que Mark Ruffalo interpreta a los gemelos Dominick y Thomas Birdsey. La trama se sitúa en Estados Unidos del siglo XX y sigue la vida de los hermanos, marcada por traiciones, sacrificios y perdón.

Hugh Laurie, siempre recordado por “Dr. House”, volverá a la comedia con “Avenue 5”, situada 40 años en el futuro y creada por Armando Lannucci (Veep). “Perry Mason” contará con la producción ejecutiva de Robert Downey Jr., estará protagonizada por Mathew Rhys. Situada en Los Ángeles en 1932, cuenta la historia del origen del famoso abogado defensor, Perry Mason, basada en los personajes de las novelas de Erle Stanley Gardner.

En el “upfront” de HBO realizado la semana pasada en La Trastienda, el VP de HBO para Latinoamérica, Gustavo Grossman, recordó que se cumplían 15 años desde la primera coproducción entre la cadena y la Argentina, para lo que siempre eligieron a Polka como subsidiaria local. “Epitafios” estuvo protagonizada por Julio Chávez, Paola Krum, Antonio Birabent, Cecilia Roth, Luis Luque, Leonardo Sbaraglia, Daniel Fanego, Alejandro Awada y un debutante por aquellos tiempos, Juan Minujín.

Este año se vio la segunda temporada de “El jardín de bronce”, con Joaquín Furriel en tanto el año próximo llegará “Entre hombres”, basada en la novela de Germán Maggiori, que transcurre en la zona sur de Buenos Aires, en 1996. Muy a tono con la lucrativa moda cuyo máximo exponente es “El marginal” pero también “Un gallo para esculapio” (sin olvidar los orígenes con “Okupas” o “Tumberos) esta serie transcurre en el submundo del delito, durante la época de oro de las grandes bandas de ladrones y comisarios millonarios inmersos en negocios ilícitos.

Un casete VHS es el disparador de la historia en el que quedó registrada una orgía con un final trágico en la que participó un senador con grandes aspiraciones políticas. Recuperar esa cinta terminará desencadenando una senda de muerte. Todo esto sucede en un marco de división social. Protagonizada por Gabriel Puma Goity, Claudio Rissi, Nicolás Furtado, Diego Velázquez y Diego Cremonesi, estará dirigida por Pablo Fendrik, cuenta con guiones de Germán Maggiori y la producción es de HBO y Pol-Ka.

Otra series latinoamericanas que se verán en 2019 serán: “Mil colmillos”, dirigida por Jaime Osorio (“María llena eres de gracia”, “La virgen de los sicarios”), la primera serie de ficción de HBO producida en Colombia que sigue la historia de un comando de élite en una misión en las profundidades de la jungla para encontrar y destruir a un poderoso y misterioso líder.

También a tono con los tiempos de diversidad, la brasileña “Todxs nosotrxs” sigue a Rafa, joven de 18 años, pansexual y de género no binario, que decide dejar su vida y familia en el interior y mudarse a San Pablo para vivir con su primo. Con dirección general de Vera Egito, la serie abordará temáticas LGBTQIA+ y cuestiones como racismo y acoso.

La española “Patria” transcurre a lo largo de tres décadas en Euskadi, el País Vasco, basada en la novela de Fernando Aramburu. La serie habla sobre cómo vive la gente en el contexto de un conflicto que, pese a ser local, tiene numerosos elementos que lo hacen universal.

Además llegarán nuevas temporadas de “Westworld”, creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, con nuevos escenarios y novedades en el elenco, como Aaron Paul (“Breaking bad”) y Lena Waithe. “Insecure” vuelve para su cuarta temporada, protagonizada por la actriz Issa Rae. “Chumel con Chumel Torres” regresa en su quinta temporada y continuará presentando temas polémicos sobre política y sociedad de México y toda América Latina. “My Brilliant Friend” regresará a Italia para seguir la historia de las amigas Elena y Lila, en una nueva trama basada en el segundo libro de la cuatrilogía de la escritora Elena Ferrante.

Otras que suman temporadas son “High maintenance” (cuarta) y “Curb your enthusiasm” (décima, con Larry David). Además estrenarán las películas “Joker”, “It 2”, “Jumanji: en la selva” y “Hombres de Negro Internacional”.