Heladas: piden gobernadores que Nación revise medidas

Por caso, el presidente de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni, explicó: “El mercado del vino o el de la fruta son distintos al de la soja”, por comparar otro caso de dólar diferencial. “En el caso del vino no se pueden liquidar de golpe las ventas en 40 días. En cuanto a las frutas hoy quizá no hay disponibles para liquidar, porque las cosechas son más adelante y no entran en ese plazo”, graficó.

En consecuencia el dirigente de FAA advirtió que “en el caso del vino, quizá los que podrían beneficiarse con esta medida son los sectores más concentrados que pueden tener para exportar, pero les ponen el condicionamiento de entrar a precios cuidados, cosa que es compleja porque cuando hay faltante de producción esas empresas compensan con aumentos de precios”.

Por eso, Uñac señaló ayer a medios provinciales: “Hay un dólar diferencial, que es bueno. Hay algunas quejas y vamos a tratar de posponerlo todo lo que se pueda. El ministro es razonable en poner un plazo, pero si funciona se deberá extender”, dijo, según consignó Diario de Cuyo.

Uñac, que el lunes entregó viviendas junto a Alberto Fernández en la provincia, manifestó que estudiarán la posibilidad de subsidiar la tarifa energética a los productores, luego de que Massa pidiera a los gobernadores desde Mendoza que reduzcan los valores entre un 40% y un 50% por 18 meses.

Este punto fue tomado por el gobierno de Suarez, que le respondió al ministro de Economía: “La Provincia subsidia por Riego Agrícola a las parcelas menores a 50 hectáreas con un promedio de 30% sobre la factura de electricidad. Para este caso de emergencia, se le suma 25% del total de la factura final de energía eléctrica. Si es desastre económico (desde 80% de daño), 50% de descuento en la factura final”, dijo un comunicado oficial.

En la misma nota, firmada por el secretario de Servicios Públicos de Mendoza, Natalio Mema, le reclama a Nación que “se apliquen precios diferenciados de servicios para los productores afectados por las contingencias climáticas”. La presentación señala que los usuarios han experimentado desde enero un incremento en el precio de la energía de 267%, ordenados por la Secretaría de Energía de la Nación.