Hincha de Boca tiene prohibido ir a la cancha hasta que le pague a su exesposa

La Defensoría Oficial Civil N° 5, del Ministerio Público de la Defensa, de la Ciudad y Provincia de Salta dictaminó prohibirle ir a ver a Boca a Hugo Federico Suárez. La AFA recibió el pedido y emitió un boletín oficial.

Paola Beatriz Aranda, exesposa de Suárez, denunció que no le estaba pagando la cuota alimentaria. Este socio tiene restringido el ingreso a la Bombonera "hasta tanto acredite en autos el cumplimiento de sus débitos alimentarios".

Boca no volverá a ser local hasta el fin de semana del 26 de enero del próximo año cuando reciba a Independiente. Si Suárez no se puso al día, no podrá entrar al estadio.