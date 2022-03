“Hits to the Head” recupera viejos éxitos

Casi siempre un disco de “greatest hits” puede fallar en la elección de los temas de la banda en cuestión. Y el problema tiende a ser más insoluble si se trata de eclécticos escoceses como los de Franz Ferdinand, que lograron su fama al combinar dance, pop y rock sin abandonar su espíritu punkie-indie. Respetar esta fórmula fue el desafio de este compilado, “Hits to the Head”, por supuesto, dada la tradición del la banda, ilustrado en la portada con un diseño gráfico propio de la era soviética. A favor de “Hits to the Head” hay que decir que los verdaderos hits que fueron discos de platino ocupan el mismo tiempo que los temas más alternativos, equilibrando las cosas. El cuidadoso orden de las canciones -incluyendo “The Dark Of The Matinee” y “Lucid Dreams”- va armando una razonable cronología del grupo fundado por Alex Kapranos. Además, como bonus, hay dos temas nuevos.