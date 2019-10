Holanda: una familia vivió encerrada 9 años en un sótano esperando el fin del mundo

Los medios holandeses reportaron la historia que, de a poco, se conoce después que la policía fue a revisar la granja de Ruinerwold.

En la casa, completamente aislada por un frondoso bosque, los agentes descubrieron una escalera oculta detrás de un mueble que conducía al sótano en el cual hallaron a un hombre en una cama, en muy mal estado, a causa de un accidente cerebrovascular. Junto a él estaban seis jóvenes, de entre 18 y 25 años, cuyos nacimientos no figuran en el Registro Civil.

Dutch family 'waiting for end of time' found in secret room - BBC News.mp4