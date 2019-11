Human Rights Watch, lapidaria contra represión de Carabineros

HRW, una entidad sumamente crítica con las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y otros países de la región, recabó en el caso chileno “centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, afirmó ayer en rueda de prensa, José Miguel Vivanco, su director para las Américas.

En coincidencia con un reporte que la semana pasada emitió Amnistía Internacional (ver aparte), HRW “recabó pruebas consistentes de que Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no”.

“Nosotros creemos que los abusos no son casos aislados, no son coincidencias”, remarcó Vivanco. Sin embargo, consultado sobre si se tratan o no de violaciones “sistemáticas” a los derechos humanos, el funcionario afirmó que su institución “no tiene esa información ni antecedentes ni tampoco evidencia” y que son los tribunales de justicia los que deben dilucidar el punto.

El gobierno de Sebastián Piñera recibió el informe con “dolor y preocupación” e instruyó a Carabineros para que realice los cambios sugeridos por el organismo.

“Valoramos el informe de Human Rights Watch y las recomendaciones que nos han realizado, las cuales hacen un llamado a incorporar reformas profundas en Carabineros y un mayor control efectivo de la acción policial, en situaciones de disturbios y de detención”, comentó Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos.

Las protestas sociales, en su mayor parte pacíficas pero salpicadas de graves hechos de violencia, estallaron en Chile el 18 de octubre pasado y hasta el momento dejan 23 muertos, miles de heridos y unos 16.000 detenidos. Unas 300 personas han resultado con lesiones oculares graves tras el uso de perdigones por parte de la policía.