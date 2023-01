Humillación a un ministro

Sin embargo, el presidente lo frena en seco: “No me mienta, no hay contratos. Me lo dicen los directores de las empresas”. En ese punto, Manturov promete: “Resolveremos el problema pronto”, pero Putin lo presiona: “¿Qué significa pronto? No dentro de un trimestre, sino dentro de un mes”.

“Está bien, señor presidente, intentaremos hacer todo lo posible”, asegura Manturov. Con todo, el jefe del Kremlin no se frena: “No, no tenés que intentar, solo tenés que hacerlo. ¿No entendés la situación en la que estamos?”.