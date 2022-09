Humo en Rosario traslada agenda a Congreso y obelisco

Respecto del encuentro en el Congreso, el diputado nacional Roberto Mirabella destacó el trabajo conjunto que llevarán adelante los legisladores y los alcaldes “sin bandería política” y remarcó la necesidad de avanzar con “la ley de humedales”. También pidió por “la instalación de los brigadistas y el personal del Ejército y del grupo Albatros que combaten los incendios en la zona, de forma permanente, al menos hasta el mes de marzo por los pronósticos de sequía en la zona”. El reclamo de Mirabella se suma a las declaraciones un día antes del intendente de Rosario Pablo Javkin, quien había pedido “presencia fija en el territorio hasta que se termine; no una semana o 10 días, porque el fuego se apaga pero cambia el viento y vuelve a pasar lo que vemos”. Javkin, del Frente Progresista, también organizó un acto para visibilizar la situación en el obelisco porteño. “Queda claro es que si el tema no llega al Obelisco no se habla”. “Vamos a ir nosotros al Obelisco a plantearlo este jueves.