Hynde en el jazz

De todas las cantantes de la era new wave, probablemente Chrissie Hynde haya sido la más rockera; por eso, cuando hace unos meses la líder de Pretenders anunció que iba a explorar el jazz en su carrera, nadie se lo tomó demasiado en serio. Sin embargo, las opiniones cambiaron cuando salió este sorprendente “Valve Bone Wloe” que demuestra que, cuando hay auténtico talento, no existen géneros ni estilos que valgan. Al mando de un excelente combo jazzístico con cuerdas y vientos mezclados, Hynde rinde homenaje a clásicos del jazz como John Coltrane y especialmente Charlie Mingus (su versión de “Meditation On A Pair O’ Wire Cutters” es impresionante), pasa por Frank Sinatra y Jobim, y a veces se detiene en clásicos del rock. Lo mejor en este sentido tal vez sea “Caroline, no”, de los Beach Boys. Aquí hay un álbum que conforma al público jazzero y rockero por igual.