Imperdible reedición del clásico “Revolver”

Como ya sucedió con el “Sgt. Pepper” y el “White Album”, Giles, el hijo de George Martin, hurgó en los archivos infinitos de su padre para armar el “Revolver Super Deluxe”. Lo primero que hay que decir es que, tratándose de uno de los mejores discos de toda la historia, e incluso el mejor de los Beatles, este es uno de esos casos en los que no sobra absolutamente nada. Y así es como se tomó el asunto Martin, expandiendo el álbum original a 5 discos llenos de sorpresas sin desperdicio. Por supuesto, está la versión Mono original y un contundente remix Stereo que suena como los dioses, pero la parte realmente interesante, y en muchos casos inédita aun para los buscadores de discos raros piratas, es la casi hora y media de outakes y distintas versiones de temas como “Gotta Get in Into your Life”, “She said she said” o “Tomorrow never knows”, que sirven para entender el complejo proceso de producción y arreglos que tenía cada una de esas canciones revolucionarias. También aparecen demos minimalistas que le servían a McCartney y Lennon para desarrollar las letras, lo que se ve de modo notable en el primer “Yellow submarine”. Hay varias versiones de canciones grandiosas que no estaban en el álbum final, por ejemplo “Paperback Writer” y “Rain”, con arreglos variados. Y lo mejor son cosas que en su momento fueron archivadas y olvidadas como el ensayo a toda sitar del “Love you too” de George Harrison.