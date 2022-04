Imperdible registro de festival legendario en Harlem

La opera prima de Questolove (seudónimo de Ahmir Khalib Thompson, baterista y líder de la banda del show de Jimmy Fallon) ganó merecidamente el Oscar a mejor documental, y es uno de esos casos en los que el soundtrack supera al film. Si bien el registro del gran evento cultural de Harlem en 1969 interrumpe demasiadas veces los formidables números musicales con entrevistas un poco redundantes, el álbum no da tregua con performances sin desperdicio. Por cuestiones de derechos el disco omite a Stevie Wonder y a Hugh Masekela, pero igual el abanico de grandes artistas de la época es notable. Hay clásicos como “My Girl” cantado por David Ruffin, que acababa de abandonar The Temptations, gospel y soul con The Staples Singers, latin jazz con Mongo Santamaría (y su antológico “Watermelon Man” de Herbie Hancock), blues con B.B. King, dos gemas funkys desenfrenadas a cargo de Sly & The Family Stone –que casi al mismo tiempo brillaron en Woodstock- y rarezas como los psicodélicos The Chambers Brothers, infaltables en todo soundtrack que se precie de los films sobre Vietnam- más un desorbitado flautista, Herbie Mann, distorsionando el clásico de Stax “Hold On, I’m Coming” en versión instrumental. El final con Nina Simone haciendo cantar a la audiencia un improvisado “Are You Ready” justificaría por si solo este gran disco.