Importaciones: apuntan a u$s5.000 M mensuales para cuidar reservas

Sin embargo, el dólar soja terminó y no están previstos otros dólares diferenciales. El segundo objetivo ahora es “pasar el verano”. Para eso no se prevé aplicar un plan de estabilización, ni tampoco un salto del tipo de cambio, dos opciones que estuvieron sobre la mesa. Un plan de shock implica al menos un semestre de recesión y un trimestre de altísima inflación, al tiempo que debe darse con una fuerte señal fiscal. Todos caminos donde no hubo consenso entre la política, el empresariado y los gremios, de cara a un año electoral, según contaron a Ámbito.

Por eso, el camino para preservar reservas será el del control de las importaciones. Más aun en el contexto actual de sequía. “El camino hacia la próxima cosecha gruesa se alarga”, describió la consultora Ecolatina en un informe realizado por el economista Santiago Manoukian. Esto ocurre debido a que la cosecha de trigo que comienza en diciembre y “tiende un puente” hasta la llegada de la cosecha gruesa de abril sufrirá demoras y menores volúmenes por la sequía.

El mecanismo que utilizará el Gobierno para frenar las importaciones será el del nuevo sistema SIRA, que reemplaza al anterior llamado SIMI. Solo en los primeros nueve meses del año ya se superaron el total de todas las importaciones de 2021. En ningún mes estuvieron por debajo de los u$s6.000 millones, e inclusive en julio llegaron al récord histórico de los u$s7.786 millones por los precios de la energía, producto de la guerra en Ucrania.

Economía cree que podrá bajar las importaciones a través de las menores compras de energía, pero también con la “sintonía fina” del nuevo sistema, que detecta “avivadas” de triangulaciones, cautelares o sobrefacturación. Pero, además, cerca de Massa creen que hay empresas que están sobre stockeadas, por el exponencial aumento de las importaciones versus el aumento del PBI. El desafío será “elegir” qué sectores tendrán mayores facilidades para que no se frene la economía. Tendrán prioridad los insumos y bienes intermedios de sectores exportadores, contaron empresarios de la cámara de comercio (CAC), tras almorzar con Massa.

De todos modos, si bien el SIRA comenzó a regir hace 15 días, la adaptación de los cambios de sistema llevó a un parate en las importaciones que genera máxima preocupación en las empresas, y que llevó al Banco Central inclusive a comprar dólares. Pero en Economía, recordando lo que fue el cambio de la DJAI a las SIMI, estiman que a mediados de noviembre ya el sistema funcionará con normalidad. No descartan nuevas “recalibraciones” para un mejor funcionamiento.

Esto tendrá un “efecto colateral” en la actividad, según Ecolatina. “La posibilidad de reducir la demanda de importaciones viene posibilitando un menor rojo para el BCRA, es esperable que los controles comiencen a tener una mayor incidencia negativa sobre la actividad económica, vía una menor disponibilidad de insumos y bienes finales”. En el Gobierno lo saben y lo dejaron por escrito: la economía crecerá 2% en 2023, según el presupuesto. El financiamiento de las importaciones lleva a un creciente stock de deuda comercial. La postergación de pagos acumulada hasta septiembre superó los u$s 6.600 millones, el 70% generado entre junio y septiembre, con las últimas regulaciones, según Ecolatina.