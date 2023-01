Importaciones: buscan ajustar SIRA para agilizar uso de “dólares propios”

En las últimas semanas hubo una serie de comunicados de cámaras empresarias sobre faltantes de insumos, y el posible impacto en las plantas. En el Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, reconocen que puede haber problemas, dado que el nuevo sistema SIRA no tiene ni tres meses, en conjunto con la escasez de dólares en el Banco Central. Sin embargo, aseguraron que se contactan con cualquier empresa que sale en televisión o en el diario manifestando una queja. “En el 90% de los casos el problema es el proveedor que no quiere vender, hay sectores que no quieren perder el sobre stockeo”, afirmó una fuente oficial.