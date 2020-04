Ofelia Fernández apoyó el impuesto a la riqueza y fue viral

La figura parlamentaria más joven de Latinoamérica apuntó directamente contra Paolo Rocca, el empresario ítalo-argentino CEO del Grupo Techint, quien también dirige otras compañías que operan en ingeniería, construcción y el sector energético. “El hombre más rico de la Argentina tiene un patrimonio de 9.700 millones de dólares. ¿Te complicaría mucho tener 9.699, Paolo?”, sentenció Fernández.

''El 1% de la población mundial concentra más riqueza que todo el 99% restante. Si miramos al primer mundo, como nos piden, veremos que en casi todos los países el impuesto a la riqueza supera el 4% del PBI, en Argentina es tan sólo el 0,3%. Somos un país en el que uno de cada dos niños tiene hambre. Venimos ya golpeados y vamos a estar peor, se está cayendo todo el mundo al mismo tiempo y hay que pensar cómo se va a saldar esta crisis", comenzó diciendo la legisladora.

"No se pueden pedir más esfuerzos ni más sacrificios a los pobres, no se puede pedir a alguien que tiene 3 trabajos y aún así no completa las 4 comidas que se esfuerce más, ni alguien que se quedó sin trabajo que se esfuerce más. Les toca a los ricos. Es un impuesto que pagarían 10 mil personas de 40 millones de argentinos y argentinas”, agregó Fernández.

Por último, lanzó un misil contra uno de los empresarios que se mostró en desacuerdo con la iniciativa oficialista del impuesto a la riqueza. “Paolo Rocca, el hombre más rico de la Argentina, tiene un patrimonio de 9.700 millones de dólares. ¿Te complicaría mucho tener 9.699, Paolo? ¿Los vamos a dejar quejarse?”, concluyó.